ХАМАС диктует свои условия. А Израиль в тупике

ХАМАС отклонил последнее израильское предложение о возобновлении переговоров по обменной сделке, заявив, что не станет продолжать переговоры, пока Израиль не прекратит войну. Об этом пишет портал «Новости Израиля».

Отмечается, что отказ был ожидаемым. Изначально сообщалось, что новое предложение передается посредникам без особой надежды на успех.

В правительстве Израиля понимают, что ХАМАС в нынешних условиях не заинтересован в переговорах. Как и предостерегали военные, время работает не на Израиль, международное давление растет, чрезвычайное правительство на грани распада, отношения с Вашингтоном натянутые.

Глава Штаба национальной безопасности Израиля Цахи Анегби встречался с семьями заложников и объявил, что никакого «запасного плана» у Израиля нет; если заложников не удастся освободить в ближайшие недели или месяцы, вопрос будет снят с повестки дня на годы.