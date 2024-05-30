Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по российской территории, «но только вблизи Харькова» оружием, которое поставили США, сообщили изданию Politico три источника, один из которых является чиновником США.

«Президент недавно распорядился сделать так, чтобы Украина могла применять американское оружие для ответных ударов в Харькове, чтобы Украина могла наносить удары по российским силам, которые нанесли или готовятся нанести свои удары», — сказал чиновник США, добавив, что при этом подход Вашингтона к ударами дальнобойным оружием по России не изменился.

В другой статье, тоже опубликованной 30 мая, Politico пишет, что дискуссии в Вашингтоне на тему ударов по российской территории продолжаются, и решение пока не принято, хотя военные склоняются к тому, что Украине все же стоит дать разрешение бить американскими ракетами по военным целям на российской территории.