Нетаньяху напомнил французам «кровавую свадьбу» в Африке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что в секторе Газа соотношение между убитыми боевиками и непричастными к военным действиям лицами составляет 1:1. Его слова приводят израильские СМИ.

По словам премьера Израиля, это один из самых низких показателей в истории современных военных конфликтов.

«Французы в свое время по ошибке убили участников свадебного торжества в Мали, но президента Эммануэля Макрона не называют убийцей», - сказал израильский премьер.

СМИ поясняют, что, очевидно, Нетаньяху имел в виду операцию, проведенную французскими военными в Мали в 2021 году. Удар был нанесен по участникам свадебного торжества, погибли 22 человека. Проведенное ООН расследование показало, что 19 погибших - гражданские лица. Во Франции отвергли выводы расследования, назвав их «тенденциозными», следователей – «коррумпированными». В Париже настаивали, что военные ликвидировали джихадистов и что никакой свадьбы в районе не было.