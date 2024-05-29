Кадыров «вон какую загадку заганул»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал 1 млн рублей тому, кто сможет угадать, что ему говорят президенты России и Узбекистана на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сторис в Telegram или в Instagram», — говорится в публикации.

Кадыров уточнил, что некоторые люди из его окружения знают, о чем был тот разговор, но они пообещали «не допустить утечку правильного ответа».

«Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда», — отметил глава Чечни.

Госвизит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан прошел 26-27 мая. Его сопровождали члены правительства и главы около 20 регионов.