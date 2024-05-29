Генсек НАТО сигнализирует Москве

Глава НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников ежегодно выделять около 40 миллиардов долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителей правительства Германии и других стран-членов Альянса.

«Чтобы поддержать Украину в ее оборонительной битве против России, НАТО хочет пообещать значительно большую военную помощь, чем было известно ранее. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддержка со стороны государств-членов должна составлять 40 миллиардов долларов в год», - пишет СМИ.

Журналисты напоминают, что пока Столтенберг публично назвал более низкую цифру: 100 миллиардов долларов за пять лет, то есть 20 миллиардов долларов в год. В то же время источники утверждают, что это «только нижняя граница, фактически нужна вдвое большая сумма».

«Предложение будет обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел Альянса в этот четверг и пятницу в Праге, подтвердили дипломаты. Однако решение ожидается лишь на саммите глав государств и правительств в Вашингтоне в июле, где также должно отмечаться 75-летие Альянса», - говорится в статье.