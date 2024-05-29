США угрожают Китаю

«И если Китай не уменьшит свою поддержку оборонно-промышленного комплекса России, то США будут готовы сделать дальнейшие шаги. Но я в такие [детали] вдаваться с этой трибуны не буду. <...> Этой точки зрения придерживаются не только США. Ее также придерживаются Группа семи, ЕС, страны НАТО. И заключается она в том, что поддержка со стороны КНР восстановления оборонно-промышленного комплекса России угрожает безопасности не только Украины, но и Европы. И мы ясно дали это понять, госсекретарь [Энтони Блинкен] ясно дал это понять, когда находился [в апреле] в Китае с визитом».

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин «никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта». Китайская Народная Республика, несмотря на формально союзные отношения с Россией, до сих пор не замечена в прямой материально-технической поддержке ВС РФ в войне с Украиной.