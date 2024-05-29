В Армении допустили отставку Пашиняна

Протесты в Армении могут привести к отставке премьер-министра Никола Пашиняна в случае, если получат большую поддержку среди населения. Так полагает бывший премьер Армении Грант Багратян. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут ситуация меняется ежеминутно, но это сильное движение», - сказал Багратян.

В случае, если к выступлениям присоединятся больше людей, а другие государства выразят им поддержку, премьер Пашинян может уйти в отставку, считает Багратян. Он отметил, что в данный момент премьер-министра Армении поддерживают иностранные круги, особенно западные.