Россия продолжает бомбить Харьков: пожар, разрушения...

В ночь на пятницу, 31 мая, в Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Армия РФ попала в жилой дом в городе. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил мэр Игорь Терехов.

По имеющейся на данный момент информации, в результате российского удара по жилой пятиэтажке ранен один человек. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, раненый отправлен в больницу, разбор завалов и тушение пожара продолжаются.

Терехов пишет, что, по предварительной информации, сразу вслед за первыми ударами по жилому району российская армия нанесла новые удары туда же.

Чем именно — ракетами или планирующими бомбами, пока не сообщается. По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди.