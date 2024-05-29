Макрон «додавил» премьера Канады

В конце февраля 2024 года Канада ввела санкции в отношении крупнейшего российского производителя титана «ВСМПО-Ависма», что, как пишет Reuters, «вызвало тревогу» у французского Airbus и других компаний, которые зависят от российских поставок титана на заводы в Канаде. Издание отмечает, что Airbus после этого решения оказался «на передовой» — все шасси для флагманского самолета A350-1000 производятся на одном заводе в Онтарио.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично просил премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus от санкций, введенных в отношении российского производителя титана, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Канадский источник говорит, что напряженные звонки в Оттаву начались «сразу же, буквально в тот же день». По данным Reuters, телефонный разговор, в котором Макрон высказал свою просьбу, состоялся в марте. Канадский источник издания называет дату — 29 марта.

Источник, близкий к французскому президенту, сообщил, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо сделать исключение. «Многие сообщения были переданы на всех уровнях», — добавил он.

Другой собеседник Reuters сообщил, что, по крайней мере, еще одно европейское правительство также присоединилось к «лоббистским усилиям» Макрона. Канада поначалу, как пишет Reuters, «стояла твердо», но через несколько дней изменила свою политику, предоставив Airbus и другим компаниям послабления.

Офисы Макрона и Трюдо отказались от комментариев. В компании Airbus заявили, что «соблюдают все применимые санкции, связанные с Россией».

23 февраля 2024 года первой западной страной, которая ввела санкции против «ВСМПО-Ависма», стала Канада. В апреле Reuters сообщил, что правительство Трюдо разрешило Airbus использовать российский титан для своего производства на канадских заводах. По данным The Washington Post на март 2024-го, за два года войны западные компании закупили у России титана на сотни миллионов долларов. Среди покупателей была и корпорация Airbus, закупившая российский титан на как минимум 24 миллиона.