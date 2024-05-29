Зачем Велиев хотел убить гендиректора Eurolux

Как сообщает корреспондент haqqın.az, инцидент произошел 18 апреля 2022 года в офисе компании в поселке Локбатан. Велиев был задержан в июле 2021 года по жалобе главы компании Амраха Керимова и его племянника Орхана Керимова. Велиев работал разнорабочим на складе Eurolux. Вместе с другими сотрудниками компании по имени Маариф, Фарахим, Илькин и Джавид он в разное время похитил бытовую технику на 500 тысяч манатов.

Хотя вышеуказанные лица были задержаны, Тариель Велиев был отпущен под домашний арест до окончания следствия, поскольку на его попечении было трое детей. Мужчина позвонил бывшему начальнику и угрожал его убить. Через несколько минут после звонка он вошел в кабинет главы компании и потребовал еще раз отозвать иск. Получив отказ, Велиев напал на Керимова и его племянника, нанеся последним несколько ножевых ранений. Спасти обоих удалось лишь благодаря вмешательству сотрудников компании.

Своей вины подсудимый не признал, сказав, что ни на кого не нападал и лишь защищался. Он утверждал, что не совершал кражи и был оболган. «Когда меня задержали, я сообщил, что не имею никакого отношения к этому происшествию. Но с меня потребовали 130 тысяч манатов. Уголовное дело направили на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. На суде прокурор потребовал приговорить меня к 8 годам заключения. Чтобы избежать такого сценария, сказал, что готов заплатить определенную сумму. Амрах Керимов сказал, что не будет подавать заявление о примирении, и вдобавок оскорбил членов моей семьи. Решил отомстить, когда увидел, что меня собираются посадить без всякой причины. Решил, что если и отсижу срок, то по делу».

Тариеля Велиева приговорили к 12 годам колонии строгого режима.