В США призвали начать переговоры с Путиным

США могли бы начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, для этого есть «много возможностей», заявил независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди — младший.

«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?» — задается вопросом Кеннеди.

По его словам, у России веские «исторические причины» желать того, чтобы НАТО находилась подальше от российских границ.