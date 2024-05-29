Беспилотники налетели на регионы России: горела нефтебаза, закрыли аэропорты обновлено 09:30
В двух аэропортах Татарстана утром 31 мая ввели ограничения на прием и отправку самолетов, меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В аэропорту Казани ограничения действуют с 5:57 мск, Нижнекамска — с 06:24.
Телеграм-канал Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что над Татарстаном заметили дроны, в некоторых районах Казани звучит сирена.
По информации местных СМИ, в Казани звучит воздушная сирена. Кроме того, местные паблики выкладывают кадры летящего над городом объекта. Предположительно, это дрон. «По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации»,— пояснили в пресс-службе главы республики.
В предыдущий раз работу двух аэропортов ограничивали 15 мая, Минобороны РФ сообщало о сбитом дроне самолетного типа. Через несколько дней беспилотник уничтожили в Елабужском районе.
* * * 09:05
Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края РФ, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, в результате возникло возгорание трех цистерн, среди сотрудников базы есть пострадавшие.
«Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами... По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — написал он в телеграме.
Пожару была присвоена высокая категория сложности. На данный момент, как сообщают СМИ, огонь погасили.
По словам губернатора, в нескольких районах края была отражена атака дронов. Сигнал воздушной опасности ранее объявляли в Новороссийске.
«В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — добавил Кондратьев.
Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 31 мая средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. Еще по одному дрону сбили над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.