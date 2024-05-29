09:30

В двух аэропортах Татарстана утром 31 мая ввели ограничения на прием и отправку самолетов, меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В аэропорту Казани ограничения действуют с 5:57 мск, Нижнекамска — с 06:24.

Телеграм-канал Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что над Татарстаном заметили дроны, в некоторых районах Казани звучит сирена. По информации местных СМИ, в Казани звучит воздушная сирена. Кроме того, местные паблики выкладывают кадры летящего над городом объекта. Предположительно, это дрон. «По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации»,— пояснили в пресс-службе главы республики. В предыдущий раз работу двух аэропортов ограничивали 15 мая, Минобороны РФ сообщало о сбитом дроне самолетного типа. Через несколько дней беспилотник уничтожили в Елабужском районе.

* * * 09:05 Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края РФ, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате возникло возгорание трех цистерн, среди сотрудников базы есть пострадавшие.