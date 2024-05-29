Китай отказался решать «украинский вопрос»

Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Пекин отклонил предложение из-за того, что поставленные им условия, необходимые для участия, не были выполнены, включая присутствие России.

Согласно источникам, Китай сообщил дипломатам на этой неделе, что среди невыполненных условий были признание конференции как Украиной, так и Россией, их равноправное участие в ней и честное обсуждение всех предложений.

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть.