Армения вновь игнорирует ОДКБ

Армения не примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое пройдет в пятницу в Алматы, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате. Об этом заявил представитель секретариата Организации Юрий Шувалов, передают российские СМИ.

"Армения не примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, но армянская сторона уведомила нас, что не возражает против принятия решений в ограниченном формате", - сказал Шувалов.

Он пояснил, что ограниченный формат - "это без участия Армении".