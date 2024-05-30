Гюлена могли похитить

Глава террористической организации FETÖ, проживающий в США Фетхуллах Гюлен, мог быть похищен или перевезен из своего особняка в штате Пенсильвания в другое место. С таким утверждением выступил телеканал CNN Türk.

Каких-либо подтверждений информации, прозвучавшей в эфире канала вечером 30 мая, пока нет. Власти Турции обвиняют Гюлена в организации попытки переворота 15 июля 2016 года и других действиях против страны.