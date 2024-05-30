Новые налоги в России: заплатят все, но не спасут новый мир – старые порядки
Неизвестно, верит ли всерьез Владимир Путин в злобный заговор англосаксов против России. Наверное, все-таки нет, иначе они бы не препирались на третьем году большой войны в Европе, давать ли Украине оружие, а если давать, то по каким целям разрешить стрелять, а по каким ни в коем случае, чтобы Кремль не обидеть.
А вот в кого российский президент точно верит, так это в своих экономистов. В отличие от спецслужб, которые подвели его, пообещав быструю победоносную кампанию в Украине, и от военных, которые безнадежно в этой кампании застряли, экономисты смогли удержать экономику России на плаву, несмотря на тяжелые пробоины ниже ватерлинии, и даже создать у национального лидера впечатление, что народное хозяйство, некоторым образом, даже процветает.
Путин настолько уверовал в безграничную эффективность экономистов, что даже Минобороны поставил командовать экономиста. А, кстати, любителя поговорить про коварных англосаксов – Николая Патрушева – задвинул с поста секретаря Совбеза в помощники по кораблестроению.
Путинские экономисты, конечно, молодцы, и быть молодцами им было несложно, пока нефтяные доходы текли рекой, а в Фонде национального благосостояния имелись, казалось, бесконечные запасы. Но война – дело безумно дорогое, и ее незапланированное затягивание привело к быстрому опустошению кубышки.
Конца и края боям еще не видно, а конец благословенной эпохи, когда любую проблему можно было просто залить деньгами, уже приветственно машет рукой в опасной близости. Тогда экономисты убедили Путина, что пришло время повышать налоги. При этом, конечно, заверили его, что ничего страшного не произойдет. Путина экономисты еще ни разу не подводили, и он дал добро.
Резкое увеличение оборонных трат предлагается покрыть за счет введения прогрессивного налога на доходы физических лиц и за счет увеличения налога на прибыль компаний. Еще будет увеличен НДС – налог на добавленную стоимость. Если первые два источника предполагают «доение» относительно богатеньких, то НДС ляжет на всех.
Интересно, что из прогрессивного налога исключены доходы от дивидендов, процентов по депозитам и продажи ценных бумаг, - собственно, основной источник доходов для по-настоящему состоятельных людей, так что не нужно слушать тех, кто будет преподносить эту меру как способ установления социальной справедливости: так, пощипают немного менеджеров.
А вот увеличение налога на прибыль компаний до 25% с нынешних 20% приведет лишь к падению уровня инвестиций, который и так при нынешней базовой ставке Центробанка 16% взять неоткуда. Нет инвестиций – нет роста экономики. Новым технологиям взяться неоткуда в условиях инвестиционного голода и перекрытого доступа на современные рынки. Китай? Он и сам не обладает всеми передовыми технологиями, но при этом делиться своими наработками с Россией не намерен.
Политолог Илья Матвеев, комментируя налоговые новшества, пишет: «Население и бизнес будут и дальше платить за войну. Конечно, есть идея, что ВПК может вытянуть за собой гражданские секторы. Но Россия достигла пределов по снижению безработицы, задействованию свободных производственных мощностей и в целом синергии гражданских и военных отраслей. Уже сейчас военные секторы растут, а гражданские стагнируют. Война не двигает вперед российскую экономику, а высасывает из нее жизненные соки (деньги, работников)».
Так что потенциал путинских экономистов тоже не безграничен. Придет момент, когда Владимиру Владимировичу придется разочароваться и в них тоже. И он не за горами.