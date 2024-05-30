Леонид Швец, автор haqqin.az 10:12

Неизвестно, верит ли всерьез Владимир Путин в злобный заговор англосаксов против России. Наверное, все-таки нет, иначе они бы не препирались на третьем году большой войны в Европе, давать ли Украине оружие, а если давать, то по каким целям разрешить стрелять, а по каким ни в коем случае, чтобы Кремль не обидеть. А вот в кого российский президент точно верит, так это в своих экономистов. В отличие от спецслужб, которые подвели его, пообещав быструю победоносную кампанию в Украине, и от военных, которые безнадежно в этой кампании застряли, экономисты смогли удержать экономику России на плаву, несмотря на тяжелые пробоины ниже ватерлинии, и даже создать у национального лидера впечатление, что народное хозяйство, некоторым образом, даже процветает.

Путин настолько уверовал в безграничную эффективность экономистов, что даже Минобороны поставил командовать экономиста. А, кстати, любителя поговорить про коварных англосаксов – Николая Патрушева – задвинул с поста секретаря Совбеза в помощники по кораблестроению. Путинские экономисты, конечно, молодцы, и быть молодцами им было несложно, пока нефтяные доходы текли рекой, а в Фонде национального благосостояния имелись, казалось, бесконечные запасы. Но война – дело безумно дорогое, и ее незапланированное затягивание привело к быстрому опустошению кубышки. Конца и края боям еще не видно, а конец благословенной эпохи, когда любую проблему можно было просто залить деньгами, уже приветственно машет рукой в опасной близости. Тогда экономисты убедили Путина, что пришло время повышать налоги. При этом, конечно, заверили его, что ничего страшного не произойдет. Путина экономисты еще ни разу не подводили, и он дал добро.

Резкое увеличение оборонных трат предлагается покрыть за счет введения прогрессивного налога на доходы физических лиц и за счет увеличения налога на прибыль компаний. Еще будет увеличен НДС – налог на добавленную стоимость. Если первые два источника предполагают «доение» относительно богатеньких, то НДС ляжет на всех. Интересно, что из прогрессивного налога исключены доходы от дивидендов, процентов по депозитам и продажи ценных бумаг, - собственно, основной источник доходов для по-настоящему состоятельных людей, так что не нужно слушать тех, кто будет преподносить эту меру как способ установления социальной справедливости: так, пощипают немного менеджеров. А вот увеличение налога на прибыль компаний до 25% с нынешних 20% приведет лишь к падению уровня инвестиций, который и так при нынешней базовой ставке Центробанка 16% взять неоткуда. Нет инвестиций – нет роста экономики. Новым технологиям взяться неоткуда в условиях инвестиционного голода и перекрытого доступа на современные рынки. Китай? Он и сам не обладает всеми передовыми технологиями, но при этом делиться своими наработками с Россией не намерен.