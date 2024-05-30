Джигурда хочет на «СВО»

Актер Никита Джигурда планирует отправиться в зону специальной военной операции. Он может проходить службу в подразделении, в котором числится муж блогера арестованной по делу о неуплате налогов Елены Блиновской — Алексей Блиновский, а также бывший адвокат актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на осведомленный источник.

«Да, Никита Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — рассказал собеседник издания.

Уточняется, что отношение — это документ-ходатайство, которое является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, также документ подтверждает наличие вакансии.

В марте 62-летний Никита Джигурда посетил Донбасс, куда привез беспилотники и гуманитарную помощь. Также он провел там творческий вечер с военнослужащими.

О том, что Алексей Блиновский отправился в зону боевых действий, в апреле сообщил СМИ его сослуживец — бывший адвокат Эльман Пашаев. Тогда Пашаев отмечал, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. 29 мая Эльман Пашаев заявил некоторым российским СМИ, что Алексей Блиновский находится «на передовой».