Россия продвигается в трех направлениях

Российские войска в Украине продвинулись возле Новопокровского, Работино и в Часовом Яре, сообщают аналитики украинского проекта DeepState.

«Если ориентироваться по карте, то в районе Работино Запорожской области российские войска взяли под контроль часть сельской застройки, которая ранее была в серой зоне.

В направлении Новопокровского Донецкой области российские войска также оккупировали часть территории, которая принадлежала к серой зоне, продвигаясь в сторону населенного пункта.

В районе Часов Яра Донецкой области ВС РФ расширили часть серой зоны на восточных окраинах города, а также имеют продвижение неподалеку от города», - говорится в сообщении.