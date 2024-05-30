НАТО не против ударов по России ракетами Storm Shadow

Ряд стран Североатлантического альянса, включая Великобританию, никогда не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Киеву, по территории РФ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводят зарубежные СМИ.

«Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow», — заявил Столтенберг в ходе пресс-подхода перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Праге с 30 по 31 мая.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси.