Советник Хаменеи метит в президенты

Экс-глава иранского парламента Али Лариджани, один из известнейших политиков Ирана, зарегистрировал свою кандидатуру для участия в выборах президента. Об этом сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что Лариджани стал шестым зарегистрированным кандидатом в президенты: днем ранее регистрацию прошли представитель верховного лидера Ирана в высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, а также члены парламента Мохаммадреза Саббагиан и Аббас Могтадаи.

Как уточняет агентство, в настоящий момент Лариджани является советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи и действительным членом совета по определению политической целесообразности. Он был представителем и главой парламента, руководителем государственной телерадиокомпанией Ирана, министром культуры и исламской ориентации.