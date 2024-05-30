Джемаль Бустани, автор haqqin.az 10:45

Монархи и президенты Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Туниса, министры арабских государств, десятки высокопоставленных чиновников и множество представителей бизнеса из арабского мира – все они собрались в Пекине, который на пару дней стал центром деловой и политической активности арабского мира. Миллиарды китайских инвестиций, заводы по производству высокотехнологичной продукции «под ключ», новые технологии и сотрудничество в космической отрасли – вот самый краткий перечень тех областей, где сотрудничество Китая с арабскими государствами крепнет день ото дня. Вопреки недовольству Вашингтона, который этой экспансии Пекина в зону своих национальных интересов ничего противопоставить не может.

Поскольку Пекин остается верен себе – четкое понимание того, что в сфере экономики нужно каждому участнику китайско-арабского партнерства, ноль претензий в отношении к внутриполитическим проблемам арабских государств и ноль политического давления, иными словами, китайцы всячески избегают советов, с кем надо дружить, а с кем враждовать. Арабам такое отношение откровенно льстит, потому как американцы на арабском Востоке привыкли вести себя совершенно иначе, обставляя каждый шаг своего сотрудничества теми или иными политическими условиями, которые их местным партнерам порой непонятны, а порой кажутся откровенной глупостью, идущей вразрез со спецификой региона. Китайцы в этом отношении как партнеры гораздо предпочтительнее. Именно в этом главная причина успешности политики Пекина в регионе. Которую Китай уже капитализирует в политическое влияние: достаточно вспомнить его посредничество в заключении договора о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Тегераном.

Но сейчас председатель Си Цзиньпин готов пойти еще дальше, осторожно, походкой «крадущегося тигра», приступая к решению головной боли всего арабского Востока – «палестинской проблеме». В прошлом месяце Китай принимал у себя соперничающие палестинские группировки ХАМАС и ФАТХ для «углубленных и откровенных переговоров по содействию межпалестинскому примирению». При этом в его активе хорошие деловые отношения с Израилем и безупречная, замечу, в отличие от США, история приверженности принципу «двух государств», долгие годы сохранявшейся неизменной, вне зависимости от политической конъюнктуры. Если Китаю удастся достичь положительной динамики на этом направлении, его акции в арабском мире взлетят ракетой. В отличие от акций США, которые в настоящее время откровенно «не вывозят». Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что этим топтанием на месте американцы обязаны в первую очередь позиции Нетаньяху. Китай просто пользуется удобным для себя моментом, хотя насколько его заход в «палестинский вопрос» будет удачным и приведет к конкретным результатам – покажет время. Да и навряд ли Пекин рассчитывает на скорое разрешение этого вопроса.