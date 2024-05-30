С целью обеспечения развития лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов, здоровья растений и животных регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, функционирующих при Центре аналитической экспертизы Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTİ). Также обеспечивается внедрение передовых технологий в лабораториях, участие персонала в тренингах и международных межлабораторных испытаниях компетентности для повышения компетентности.

Центральная ветеринарная лаборатория, действующая при Центре аналитической экспертизы, в рамках комплекса мероприятий увеличила количество международно-аккредитованных параметров до 50 в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» Турецкого агентства по аккредитации (TÜRKAK). Таким образом, Центральная ветеринарная лаборатория впервые в нашей стране сможет на международном уровне определять антитела против бешенства у домашних животных, таких как собаки и кошки, методом ELISA.

Отметим, что эта аккредитация обеспечит международное признание достоверности результатов испытаний Центральной ветеринарной лаборатории, что также положительно скажется на вопросах импорта-экспорта. Напомним, что в Центральной ветеринарной лаборатории проводятся патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, химико-токсикологические и паразитологические исследования.

Лаборатория регулярно привлекается к профессиональным испытаниям. Центральная ветеринарная лаборатория входит в число лабораторий, которые показали успешные результаты в программах тестирования компетентности, организованных такими учреждениями, как компания Vetqas (Apha Scientific), Институт Пирбрайта (The Pirbright Institute), GD Animal и ФАО, в которых участвуют многие зарубежные лаборатории.