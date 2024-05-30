Россия готовится к ядерной войне

Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, "с учетом опыта" проведения так называемой "специальной военной операции". Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передают российские СМИ.

"Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели.

Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.

"В настоящее время этот способ может быть использован при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа, которые имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями, например, в части мобильности (возможно менять место дислокации), многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории", - отмечается в пояснительной записке.

Российские ученые ранее разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М". Оно обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров.