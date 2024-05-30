Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:27

Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», включая соединение железных дорог Азербайджана и Ирана, является одной из главных геоэкономических и даже геополитических задач, стоящих перед российским политическим руководством за последние годы. И весьма закономерно, что один из самых стратегических для России проектов курирует лично один из помощников Владимира Путина Игорь Левитин. Левитин, как передают российские СМИ, сообщил журналистам 28 мая, что в рамках проекта коридора «Север-Юг» рассматриваются три приоритетных направления.

По его словам, сюда входят Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. «У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Вот эти три направления являются общими, мы их называем «Север-Юг», которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет», — ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта «Север-Юг». Отметим, что «Север-Юг» — это транспортный коридор от России до Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. В рамках проекта существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Кстати, до сих пор Левитин занимал должность секретаря Государственного совета по промышленности, но накануне Путин назначил вместо него своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина.

Дюмин с 2020 года возглавляет комиссию Госсовета и входит в состав его президиума. До избрания губернатором Тульской области он служил в Федеральной службе охраны, командовал Силами спецопераций и занимал пост заместителя министра обороны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Дюмина на пост секретаря Госсовета «процессом ротации». Песков отметил, что Левитин теперь сосредоточится на других вопросах, таких как транспортные коридоры, и будет продолжать участвовать в работе Госсовета в качестве советника президента. Дюмин, в свою очередь, будет курировать работу Госсовета и решать вопросы его функционирования. Судя по всему, увольнение Левитина направлено на то, чтобы позволить ему в качестве помощника президента уделять больше времени вопросам, связанным с коридором «Север-Юг». Левитин лично занимается вопросами, связанными со строительством железной дороги Решт-Астара, соединяющей железные дороги Ирана и Азербайджана. В прошлом году он посетил Баку и обсудил развитие коридора «Север-Юг» с президентом Ильхамом Алиевым.

В последние годы российские власти также развивают портовую инфраструктуру в прикаспийских регионах в связи с этим коридором. После реконструкции портовой инфраструктуры в Астрахани объем грузоперевозок между Ираном и Россией через Каспийское море резко увеличился. Российские власти готовятся превратить порт Махачкала в Дагестане в одно из важных узлов ответвления коридора «Север-Юг», проходящего через Каспийское море. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что для модернизации и развития порта принято решение о его приватизации с привлечением стратегического инвестора. Указ о приватизации подписан президентом России.