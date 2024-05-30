Три стратегических направления для Путина. Один из них: Азербайджан наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», включая соединение железных дорог Азербайджана и Ирана, является одной из главных геоэкономических и даже геополитических задач, стоящих перед российским политическим руководством за последние годы.

И весьма закономерно, что один из самых стратегических для России проектов курирует лично один из помощников Владимира Путина Игорь Левитин.

Левитин, как передают российские СМИ, сообщил журналистам 28 мая, что в рамках проекта коридора «Север-Юг» рассматриваются три приоритетных направления.

Левитин займется исключительно транспортными коридорами

По его словам, сюда входят Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.

«У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Вот эти три направления являются общими, мы их называем «Север-Юг», которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет», — ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта «Север-Юг».

Отметим, что «Север-Юг» — это транспортный коридор от России до Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. В рамках проекта существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

Кстати, до сих пор Левитин занимал должность секретаря Государственного совета по промышленности, но накануне Путин назначил вместо него своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина.

Почему Путин выдвинул именно Дюмина?

Дюмин с 2020 года возглавляет комиссию Госсовета и входит в состав его президиума. До избрания губернатором Тульской области он служил в Федеральной службе охраны, командовал Силами спецопераций и занимал пост заместителя министра обороны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Дюмина на пост секретаря Госсовета «процессом ротации».

Песков отметил, что Левитин теперь сосредоточится на других вопросах, таких как транспортные коридоры, и будет продолжать участвовать в работе Госсовета в качестве советника президента. Дюмин, в свою очередь, будет курировать работу Госсовета и решать вопросы его функционирования.

Судя по всему, увольнение Левитина направлено на то, чтобы позволить ему в качестве помощника президента уделять больше времени вопросам, связанным с коридором «Север-Юг». Левитин лично занимается вопросами, связанными со строительством железной дороги Решт-Астара, соединяющей железные дороги Ирана и Азербайджана. В прошлом году он посетил Баку и обсудил развитие коридора «Север-Юг» с президентом Ильхамом Алиевым.

Ближайшая цель: Решт-Астара

В последние годы российские власти также развивают портовую инфраструктуру в прикаспийских регионах в связи с этим коридором. После реконструкции портовой инфраструктуры в Астрахани объем грузоперевозок между Ираном и Россией через Каспийское море резко увеличился. Российские власти готовятся превратить порт Махачкала в Дагестане в одно из важных узлов ответвления коридора «Север-Юг», проходящего через Каспийское море. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он отметил, что для модернизации и развития порта принято решение о его приватизации с привлечением стратегического инвестора. Указ о приватизации подписан президентом России.

Что обсуждал Русских в Баку?

Планируется обновить портовое оборудование, создать современный контейнерный терминал, построить морской пункт таможенного пропуска «Махачкала», построить железнодорожный сортировочный парк, новую подъездную автодорогу и зерновой терминал увеличенной мощности. В результате экономические показатели порта вырастут втрое.

Губернатор другого южного региона России - Ульяновской области - Алексей Русских недавно провел переговоры в Баку по поводу коридора «Север-Юг». Российский губернатор провел переговоры с премьер-министром Али Асадовым, встретился с руководством ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и завершил формальности, связанные с запуском маршрутного поезда Ульяновск – Баку – Астара. Русский отметил, что «этот проект важен для развития коридора «Север-Юг».