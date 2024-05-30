Армянских чиновников заподозрили в симпатиях к Галстаняну

В последние дни армянские чиновники «разного калибра» «ищут мосты» для установления отношений с архиепископом Багратом Галстаняном, а также для «выражения своей симпатии и готовности поддержать его». Об этом пишут армянские СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительной системе.

«Имеются сведения о том, что особенно в правоохранительной системе, даже в различных кругах СНБ, недовольны Николом Пашиняном, внимательно следят за развитием антивластного движения и с нетерпением ждут его успехов.

Кажется, что движение не является широкомасштабным, и власть продолжает говорить о его угасании, но факт в том, что позиции власти сильно пошатнулись независимо от темпа движения», - отмечается в публикации.