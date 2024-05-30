Что обсудили Блинкен и Фидан?

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, пишут зарубежные СМИ.

Согласно заявлению Госдепа, они обсудили усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, которое обеспечит освобождение заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС, а также важность увеличения гуманитарной помощи в палестинском секторе и предотвращения региональной нестабильности.

"Они также обсудили возможности поддержки мира и процветания в Кавказском регионе", – говорится в сообщении.