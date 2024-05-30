В Азербайджане начинает вещание новое радио – Sağlam Radio 93.0 FM
С 3 июня в Азербайджане начнет вещание новое радио - Sağlam Radio 93.0 FM!
В эфире радио, вещаемого при поддержке Министерства здравоохранения, 5 дней в неделю будут выходить передачи Sağlam səhər с 8:00 до 10:00, а с 18:00 до 20:00 - Sağlam Həyat. Специалисты-эксперты Министерства здравоохранения будут предоставлять вниманию слушателей научно обоснованные медицинские информации об охране здоровья, здоровом питании и формировании здорового образа жизни. С последними новостями в области медицины можно будет ознакомиться в конце каждого часа в Sağlam Xəbərlər.
Главной целью Sağlam Radio является пропаганда охраны здоровья, активного образа жизни и здорового питания.
May 31, 2024