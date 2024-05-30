Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 11:40

Добро пожаловать в демократическую Америку! Здесь произошло историческое по всем меркам событие. Впервые в этой стране в уголовном преступлении обвинен бывший президент. Но и это не главное. Впервые в истории одна из двух крупнейших политических партий намерена выдвинуть уголовника в президенты США. Накануне жюри присяжных в количестве 12 человек вынесло вердикт: виновен! Это решение было достигнуто достаточно быстро — всего за два дня дебатов. И, честно говоря, мало кто ожидал, что во-первых Трамп будет признан виновным по всем 34 пунктам обвинений, и во-вторых что это будет единогласным решением жюри.

О деталях уголовного процесса haqqin.az писал неоднократно. Суть его, напомним, в том, что Трамп сначала подкупил порноактрису, чтобы та молчала накануне его первых выборов 2016 года, а потом подделал деловую документацию. Но теперь это все позади. Остаются более интересные вопросы — что дальше? 11 июня в 10 утра по местному времени (в Баку будет 18:00) судья Хуан Мерчан, имеющий репутацию чрезвычайно принципиального служителя Фемиды вынесет приговор. Всех интересует — отправят ли Трампа за решетку? По законам штата Нью-Йорк (весь процесс находится в компетенции штата) экс- президент совершил ненасильственное преступление, низшей категории E, и приговор обещает быть достаточно мягким — от 16 месяцев до 4 лет тюрьмы. Эксперты считают, что тюрьмой вряд ли дело закончится, поскольку суд примет во внимание то, что до этого Трамп не совершил ни одного уголовного преступления в штате (другие инкриминируемые ему действия относятся к федеральной компетенции, а там уже другие законы) . Но тюремный срок все же не исключен. Однако судья может принять и другое решение и приговорить Трампа к испытательному сроку. Но и это будет совсем не слабым «подарком» подследственному, недаром он все время сидел в зале заседаний с таким лицом, будто проглотил лимон. По условиям испытательного срока (его можно назвать еще условным наказанием) ему будет предоставлена ограниченная свобода и если он отчебучит еще что-нибудь, тогда его точно отправят в тюрьму. Но что самое неприятное для Трампа — то, что сейчас, во время избирательной кампании он будет всякий раз спрашивать разрешения у полиции покидать пределы штата.

Можно только представить себе, что это будет означать для стреноженного кандидата —не участвовать в предвыборных ралли за пределами Нью-Йорка. В то время как его соперник Джо Байден будет свободно разъезжать по стране, он останется сидеть в башне на Пятой авеню Манхеттена, носящей его имя. Трампу только и останется, как пускать пузыри и гневно кричать о том, что он стал «политическим заключенным», а весь процесс был «ужасной охотой на ведьм». Интересно, как рядовой американец представляет себе «политически мотивированные преследования» в отношении индивидуума, который имел секс с проституткой, а потом пытался заткнуть ей рот, чтобы не пролететь на выборах? Во всех демократических странах подобный процесс похоронил бы всякие надежды кандидата на избрание не только президентом, но и на другие государственные посты. Но мы находимся на «земле Трампа», господа, а это территория неконтролируемой власти ультраправых чудиков, для которых принципы морали и достоинства – пустой звук. Во время процесса у стен суда выстраивались толпы адептов кандидата в президенты, в том числе сенаторы-республиканцы и члены палаты представителей. Весь костяк партии был на стороне кандидата-уголовника. И теперь Трамп говорит, что все будет решено не в судах, а на выборах 5 ноября, где он обещает победить.

Но вернемся к вопросам. Может ли Трамп продолжить свое выдвижение в президенты, если он окажется в тюрьме? Да, по американским законам может. Кандидату должно быть как минимум 35 лет. Он должен прожить в стране в течение последних 14 лет. Поправка 14-я к конституции запрещает участие в выборах лишь тем, кто обвинение в мятеже, но пока это не инкриминировали Трампу в трех других обвинениях, которые ждут своей очереди. Может ли Трамп в случае победы на выборах простить самого себя? Применительно к этому процессу – нет, потому что он в отличие от других принадлежит к компетенции штата. И, возможно, один из самых интересных вопросов — как прозвучавшее обвинение может отразиться на избирательной кампании, подорвет ли оно шансы Трампа на избрание? Опросы, проведенные накануне вынесения вердикта, показывают, что решение жюри имеет ограниченное, но одновременно важное влияние на шансы Трампа, учитывая, что он идет почти вровень с Байденом. В конце 2023 года опросы показывали, что наказание Трампа может отобрать у него от 5 до 14 процентов голосов. Но последние опросы Reuters/Ipsos говорят, что это число сократилось до 2 процентов. Однако если Трампа посадят, у его противника прибавится 6 процентов. Одновременно по опросу ABC News/Ipsos, проведенном в прошлом месяце 20 процентов сторонников Трампа в случае, если он окажется за решеткой, могут пересмотреть свое намерение проголосовать за него, а 4 процента сказали, что точно не станут его поддерживать.