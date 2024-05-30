Путин уволил замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с 29 марта 2013 года. До этого с 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ.

Михаил Попов - вице-адмирал запаса, доктор военных наук. Награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями и благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени Георгия Жукова.