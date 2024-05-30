Турецкой мафии не спастись от полиции

В ходе операции Kuyu-2, организованной турецкой полицией в провинциях Айдын, Эрзеруме и Карамане, были разгромлены три мафиозные группировки, задержаны 45 подозреваемых, сообщил в соцсетях глава МВД Турции Али Ерликая.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято большое количество пистолетов, винтовок, наркотиков, поддельных удостоверений личности и цифровых материалов», - сказал Ерликая.

Следует отметить, что МВД Турции на протяжении последних двух недель проводит непрерывные операции против мафиозных группировок.