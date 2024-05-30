Депутат Милли Меджлиса предложил выразить протест России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин на пресс-конференции в Москве выступил с заявлением, ставящим под сомнение территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и разжигающий сепаратизм, сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

«Это заявление противоречит заключенному между Россией и Азербайджану соглашению о стратегическом сотрудничестве, согласно которому два государства приняли решение вместе бороться с сепаратизмом.

Затулин, собрав группу сепаратистов, заявил, что Азербайджан силой попрал право карабахских армян на самоопределение. Думаю, что МИД Азербайджана должен представить ноту и потребовать прекращения деятельности провокационных элементов на территории РФ», - сказал Гасангулиев.