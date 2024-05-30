В Нидерландах возмущены выступлением Познера и Урганта

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились фактом выступления российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Они потребовали разъяснений ситуации от министра иностранных дел страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.

В обращении депутатов выделены 11 вопросов по поводу спектакля Урганта и Познера, состоявшегося 28 мая в Theater Amsterdam. В частности, парламентарии спрашивают, знакомы ли в правительстве с биографией пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией. К тому же они подчеркивают, что Познер не выступает с осуждением действий России на территории Украины, обвиняя в этом Запад.

Депутаты поинтересовались, как в правительстве оценивают риск того, что шоу телеведущих будет способствовать распространению российской дезинформации и российского нарратива, учитывая, что оно проводится на русском языке и его посетят исключительно россияне.