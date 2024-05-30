После Блинкена Кишинев посетит и Борис Писториус
Министр обороны Федеративной Республики Германия Борис Писториус посетит в пятницу, 31 мая, Кишинев с официальным визитом, сообщает Noi.md.
Чиновник проведет двустороннюю встречу с министром обороны Анатолием Носатым. После этого министры примут участие в церемонии получения груза помощи от Германии и проведут брифинг для прессы.
Напомним, что 29 мая Кишинев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. После встречи состоялась пресс-конференция, в которой Блинкен заявил о выделении Молдове 50 миллионов долларов для поддержки судебных реформ и 85 миллионов долларов для решения проблем в энергетической области, чтобы республика быстрее преодолела энергозависимость от России. По его словам, Вашингтон намерен способствовать повышению экспорта молдавских товаров в США и страны Евросоюза, а не в Россию, в которую поставляются около 20% всей молдавской продукции и переориентации молдавской молодежи на работу и учебу в Европе.