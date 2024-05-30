Группа компаний STP примет участие в Международной выставке «Нефть и газ Каспия»

Компании STP Polymer, SOCAR STP и Global Cable примут участие в выставке в Баку Экспо Центре, которая пройдет с 4 по 6 июня.

На выставке на стенде №2С232 в течение треx дней для посетителей будут экспонироваться такие образцы продукции, как трубы, фитинги, трубы для воды и газа под давлением, гофра, дренажные, трубы капельного орошения, различные образцы кабеля, дизель-генераторы и платежные терминалы.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Группой компаний STP, можно получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.