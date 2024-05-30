Киев подтвердил: США разрешили Украине бить по России

Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории России, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии The Guardian.

По его словам, Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия. Это решение позволяет Украине использовать ракетные системы HIMARS, которые предоставили США, для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

«Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу», - сказал Никифоров, приветствовав решение США.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу для Украины».

Ранее американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден отменил запрет на удары по России, однако только для целей на Белгородском направлении, которое используется как плацдарм для вторжения в Харьковскую область.