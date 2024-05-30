Министр обороны России: «Азербайджану бесцеремонно навязывают…»

«НАТО и Евросоюз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, а также в армяно-азербайджанских отношениях.

Отдельные страны альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий», - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы.

Он заявил, что «Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги»: «Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку».

По его словам, «особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнеров в сферу своих интересов». Белоусов добавил, что «курс НАТО и Европейского союза на конфронтацию с Россией вызывает рост напряженности в ряде регионов коллективной безопасности ОДКБ».