В Турции предложили отправить спецназ на защиту Пашиняна
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна должны защищать силы специального назначения Турции, написал известный турецкий журналист Невзат Чичек в социальных сетях.
«Буду искренним: руководителя Армении (Пашиняна) должны защищать силы специального назначения (элитное подразделение турецких ВС)», - считает Чичек.
Лидер протестующих в Армении Баграт Галстанян в ходе сегодняшнего митинга отреагировал на это предложение.
«В любом случае данные заявления, угрозы, призывы поддержать этого труса (Никола Пашиняна) нас абсолютно не пугают и не собьют с нашего пути. Это означает, что мы находимся на правильном пути», - заявил Галстанян.