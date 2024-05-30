В освобожденных районах Газаха идет разминирование

В четырех освобожденных от оккупации селах Газахского района ведутся работы по разминированию, заявил журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, с 2021 года начался процесс производства техники для разминирования: «В течение четырех месяцев мы тестировали оборудование. Сегодня машины Revival-T и Revival-P используются при разминировании противотанковых и противопехотных мин и ничем не уступают другой техникой».

«На текущий момент восемь стран и восемь международных организаций поддерживают ANAMA в процессе разминирования. Однако эта поддержка составляет всего 4,4%», - сказал Сулейманов.