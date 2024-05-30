Стало известно, чего Азербайджан ждет от Армении

Азербайджан ждет от Армении передачи точных данных о минах, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Наше ожидание заключается в том, что Армения должна предоставить точные данные. Это может рассматриваться как основополагающая мера доверия между двумя сторонами", - сказал представитель президента АР по особым поручениям.

Амирбеков также упомянул, что предоставленная ранее армянской стороной информация о минах является весьма некачественной и низкоуровневой.