И Германия дала добро Украине

Правительство Германии сняло ограничения на использование переданного украинским военным оружия. Теперь вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории России.

«В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Bild.