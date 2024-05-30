И Германия дала добро Украине
Правительство Германии сняло ограничения на использование переданного украинским военным оружия. Теперь вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории России.
«В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Bild.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что выступает против нанесения ударов по российской территории. Именно поэтому он несколько раз блокировал передачу Украине крылатых ракет Taurus. О том, что Олаф Шольц изменил позицию в вопросе использования Украиной немецкого оружия, вечером 29 мая сообщило Politico. Штеффен Гебештрайт в разговоре с изданием допустил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены на территорию агрессора». При этом договоренности между Берлином и Киевом о границах использования немецкого оружия он назвал «конфиденциальными».
Одним из первых снятие с Украины ограничений по использованию западного оружия для ударов по объектам на территории России поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Следом аналогичную позицию заняли некоторые европейские страны, например, Польша, Швеция, Нидерланды и Финляндия. США условились, что Украина может использовать американское оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. При этом в Пентагоне подчеркнули, что позиция относительно запрета на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной.