США перекрывают транзит через Китай в Россию

США намерены призвать страны Европы и европейские компании ужесточить контроль за транзитом через Китай товаров, которые Россия использует для укрепления оборонной промышленности. С таким заявлением, как узнала Financial Times, сегодня, 31 мая, выступит в Берлине заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. В частности, он подчеркнет необходимость донести до Пекина, что вести торговлю и с Россией, и с Западом неприемлемо.

Заместитель министра финансов США прибыл в Берлин с рабочим визитом 30 мая. На сегодня запланировано его выступление перед представителями немецкого бизнеса и ряда европейских компаний. В распространенном в преддверии поездки Минфином США пресс-релизе указывалось, что речь Уолли Адейемо будет посвящена «угрозам со стороны России» и «переводу ее экономики на военные рельсы» за счет значительных объемов поставок китайских товаров двойного назначения.

Согласно документам, которые поступили в распоряжение Financial Times, господин Адейемо скажет, что США и Европа «должны сделать выбор для Китая суровым». «Китайские компании могут либо вести бизнес в наших странах, либо снабжать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то и другое. Каждая страна нашей коалиции и каждый член НАТО должны четко донести до Пекина — неприемлемо, чтобы китайцы содействовали российской военно-промышленной базе», — приводит издание выдержки из выступления замминистра США.

Отдельное внимание, по информации Financial Times, Уолли Адейемо уделит роли финансовых институтов и банков в контроле за соблюдением санкций.

«Мы видим, что вместо того чтобы использовать крупнейшие банки, Кремль обращается к более мелким учреждениям, которые имеют менее сложные отделы по обеспечению соответствия в попытке обойти наши санкции и экспортный контроль», — укажет он.

По мнению США, банкам необходимо «усилить осмотрительность», чтобы попытаться «помешать России» получить доступ к товарам двойного назначения.