Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации NYT, решение вступило в силу в четверг, 30 мая.

Газета отмечает, что решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, однако переговоры американцев и украинцев на этот счет шли в течение нескольких недель.

Издание пишет, что, разрешив использовать оружие США для ударов по РФ, Байден «пересек красную линию, которую сам же провел». Неназванный высокопоставленный американский чиновник в беседе с NYT отметил, что впоследствии ограничения могут быть ослаблены еще больше: «Это новая реальность и, возможно, новая эра в украинском конфликте».