Этой весной сеть магазинов Kontakt устраивает настоящий праздник серией акций высоких скидок! Теперь сеть предлагает скидки до 50% и оплату в рассрочку до 24 месяцев в рамках акции «Продолжай играть».

Стартующая 31 мая акция предлагает широкий ассортимент товаров на любой возраст, вкус и бюджет со скидками до 50% при покупке за наличные. Это означает, что вы сможете приобрести понравившиеся вам и давно желаемые товары по более бюджетным ценам.

Для тех, кто считает ежемесячные выплаты при покупке в рассрочку слишком высокими, Kontakt снижает до минимума и эти платежи. Так, до 9 июня вы сможете приобрести смартфон, ноутбук, наушники, умные часы, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль в рассрочку на 18 месяцев, а мебель – в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссии.

Если вы желаете, чтобы и цена была снижена, и срок кредита был коротким, то предложение сети о скидочных ценах с разбивкой на 6 месяцев именно для вас.

В течение этих 10 дней вы сможете приобрести:

Телевизор Hisense с диагональю экрана 178 см, разрешением 4К и смарт-технологией теперь за 1460 манатов вместо 2300 ;

с диагональю экрана 178 см, разрешением 4К и смарт-технологией теперь за манатов вместо ; Стиральную машину Toshiba вместимостью 6 кг с бесплатной доставкой и установкой за 600 манатов вместо 960 ;

вместимостью 6 кг с бесплатной доставкой и установкой за манатов вместо ; Смартфон Samsung Galaxy A 35 с 256 Гб памяти и супер-дисплеем Amoled за 50 манатов в месяц;

с 256 Гб памяти и супер-дисплеем Amoled за манатов в месяц; Кондиционер Hoffmann с площадью охвата 20-30 м 2 по специальному предложению всего за 29 манатов в месяц;

с площадью охвата 20-30 м по специальному предложению всего за манатов в месяц; Диван Nirvana с базой и механизмом трансформации за 20 манатов в месяц.

Предложения бесконечны. Итак, сейчас самое время посетить ближайший магазин Kontakt или зайти на сайт kontakt.az и приобрести самую современную продукцию по самой разумной цене.