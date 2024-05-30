Azerconnect Group удостоена награды Best Managed Companies

Стоит отметить, что награда Best Managed Companies учреждена Deloitte, одной из крупнейших аудиторских компаний мира, и каждый год оценивает компании, действующие в частном секторе страны.

Azerconnect Group была объявлена победителем после всестороннего анализа ключевых аспектов компании, таких как успешная стратегия, внедрение инноваций, эффективная модель управления, операционная эффективность, а также корпоративная культура.

Azerconnect Group, начавшая свою деятельность в 2013 году, предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group, насчитывающая более 3000 сотрудников, в 2023 и 2024 годах была удостоена сертификата «Лучший работодатель» от Top Employers Institute, известного своей экспертизой в оценке условий труда и практик управления персоналом в мировом масштабе.

Azerconnect Group - компания, предоставляющая услуги в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий в Азербайджане. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.