Депутат о низких зарплатах работников культуры

Выделяемые из госбюджета средства на сферу культуры и искусства являются недостаточными. Об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на сегодняшнем последнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

Он отметил, что выделяемых на данную сферу средств в размере 198 млн манатов недостаточно: «Подавляющее большинство работающих в этой сфере граждан получают очень низкую заработную плату. Недостаток средств также приводит к снижению творческого потенциала в стране».