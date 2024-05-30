Москва о применении американского оружия Киевом

Попытки ударов американским оружием по российской территории уже предпринимаются, и это красноречиво говорит о вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт. Как передают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал он в пятницу журналистам.