Пацифист Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в войне в Украине, его слова приводит Welt.

«Мы не хотим вводить наших солдат», - сказал канцлер на публичной дискуссии в Эрфурте, проведенной газетой Thüringer Allgemeine.

Он уточнил, что это относится и к предложению о создании беспилотной зоны в Украине. По словам Шольца, в таком случае придется сбивать самолеты России, что «приведет к прямому столкновению с Москвой».

В феврале Шольц также выступил против отправки военных в Украину. Он отметил, что как канцлер Германии не станет отправлять солдат в зону военных действий.