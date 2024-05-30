Отметим, что подразделение SOCAR-AQS было основано в 2007 году Государственной нефтяной компанией (SOCAR), Abşeron Qazma MMC (AQŞ). Оно является одним из основных подрядчиков SOCAR, занимается в Азербайджане управлением комплексными буровыми и скважинными работами.

Как уже сообщалось, Исаев был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. К изначальному обвинению Исаева в присвоении 16 миллионов манатов в ходе следствия добавилось еще одно – легализация доходов, полученных преступным путем.

Адвокат Исаева утверждает, что его клиент не признал ни одно из выдвинутых против него обвинений. Подробности обвинительного акта, включая детали того, откуда взялись присвоенные Исаевым 16 миллионов манатов, неизвестны. Однако в новостях, опубликованных ранее местными СМИ, говорится, что на самом деле уголовное дело против Исаева не связано с его деятельностью в SOCAR-AQS. Речь идет о присвоении кредита, взятого Исаевым в Международном банке Азербайджана еще до того, как он возглавил компанию. Те же источники утверждают, что до назначения руководителем SOCAR-AQS в 2014 году Исаев в течение двух лет фактически руководил компанией Baghlan Group, принадлежавшей бывшему олигарху Хафизу Мамедову, известному по прозвищу «Хафка».

Отметим, что зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания Baghlan Group Limited, будучи владельцем акций компании Bahar Energy Ltd., занималась эксплуатацией месторождений «Бахар» и «Гум-дениз» в Каспийском море. Для разработки этих месторождений в Международном банке Азербайджана были получены кредиты на сотни миллионов долларов. Однако накануне начала эксплуатации месторождений банк закрыл кредитную линию, что привело Baghlan Group Limited к банкротству.