Kapital Bank и Red Hearts организовали мероприятия к Международному дню защиты детей

В продолжение проекта, учитывая интерес детей с синдромом Дауна, аутизмом, а также с инвалидностью к искусству и положительное влияние этого направления на их здоровье, в преддверии Международного дня защиты детей были проведены мастер-классы «Рисование на эко-сумке», «Рисование на холсте акриловой краской», «Керамика».

Как мы сообщали, Kapital Bank в соответствии с направлением корпоративной социальной ответственности совместно с фондом Red Hearts реализует социальный проект под названием «Возможно все!» Основной целью проекта, который регулярно проводится с 2021 года, является обеспечение активного участия детей с синдромом Дауна и аутизмом, а также детей с инвалидностью в жизни общества, повышение качества их жизни, критериев инклюзивности, равенства и способности.

Проект «Возможно все!», воспринятый с большим интересом людьми, нуждающимися в социальной поддержке в обществе, уже достиг нескольких успехов на международном уровне. Так, проект был удостоен золотой премии в номинации «Лучшая рекламная кампания» и «Лучший фильм» на традиционном мероприятии Brand Week в Стамбуле 11 ноября 2022 года в рамках премии «Награды Felis». А в 2021 году на Киевском международном фестивале рекламы в Украине проект завоевал бронзовую медаль в двух номинациях.

В то же время в преддверии Международного дня защиты детей, чтобы подарить радость детям, нуждающимся в социальной поддержке, фонд Red Hearts совместно с общественным объединением социальной помощи и правового просвещения малообеспеченным семьям «К развитию» провел благотворительную ярмарку «Рамадан». На средства, собранные с ярмарки, были приобретены средства гигиены, чистки и одежды для школы-интерната № 11 с интегрированным обучением в поселке Бильгя. Кроме того, 109 детям шехидов в возрасте до 16 лет, проживающим в городе Сумгаит, были вручены подарочные карты от сети книжных магазинов «Али и Нино».

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.