Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении длившейся около трех недель операции в восточных районах Джабалии в северной части сектора Газа.

"Войска 98-й дивизии завершили выполнение задачи в восточной Джабалии, остаются в боевой готовности и начали подготовку к продолжению операций в секторе Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в ходе боев в Джабалии "было нанесено более 200 ударов с воздуха по целям в непосредственной близости от действующих войск". В этом районе израильские военные вели "интенсивные ближние бои" и "ликвидировали сотни террористов", включая командира батальона "Бей-Ханун" радикальной организации ХАМАС, сообщили также военные.

В пресс-службе подчеркнули, что в Джабалии военнослужащие обнаружили тела семи заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года.

В ЦАХАЛ отметили, что "террористы ХАМАС превратили гражданский район [в восточной Джабалии] в укрепленный боевой комплекс", указав, что "войска нейтрализовали более 10 км подземных туннелей". Кроме того, "было обнаружено и уничтожено несколько крупных объектов по производству оружия и <...> подготовленных к запуску ракетных установок", сообщили в пресс-службе.